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    Kars'ta 2 kurt, 35 koyunu telef etti

    Kars'ta araziden dönen koyun sürüsüne saldıran 2 kurt, 35 koyunu öldürürken, birçok koyun da kayboldu.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 03:31
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    Kars'ta 2 kurt, 35 koyunu telef etti

    Kars il merkezine bağlı Esenkent köyünde, Birdal ve Ensar Uğurlu ile Gül Ahmet Aydemir'e ait 700 koyun, sabah erken saatte otlamaları için ziyaret tepesi olarak bilinen araziye götürüldü.

    KÖYE DÖNERKEN 2 KURT, SÜRÜYE DADANDI

    Köye yakın olması ve gün içinde geri dönecek olmalarından dolayı bir kişinin otlattığı koyun sürüsü akşam saatlerinde dönüş yoluna çıktı. Köye yaklaşıldığında arkadan yaklaşan iki kurt, koyunlara saldırmaya ve sürüyü dağıtmaya çalıştı.

    Kars ta 2 kurt, 35 koyunu telef etti #1

    35 KOYUN TELEF OLDU, BİRÇOĞU DA KAYBOLDU

    Kurtlar 35 adet koyunu öldürdükten sonra gözlerden uzaklaşırken hayvan sahipleri çevreye dağılan yaralı koyunları kurtarmaya çalıştı.

    Kars ta 2 kurt, 35 koyunu telef etti #2

    YARALI KOYUNLAR KESİLDİ

    Yaralılardan bir kaçı kesilerek kurtarılırken, kurtarılamayanlar ise araziye bırakıldı. Sürü sahipleri bu defa kaybolan koyunlarını aramaya çıktı. Koyunlardan bazılarını çevre köylerin arazilerinde bulan sürü sahipleri arama çalışmalarını gece yarısına kadar sürdürdü.

    Kars ta 2 kurt, 35 koyunu telef etti #3

    25 KOYUN KAYIP

    Ensar Uğurlu, kurtların sürüyü ikiye böldüğünü belirterek, "Yaralı yedi koyunu ölmeden kestik. 35 koyun telef oldu, kaybolan 25 koyunu arıyoruz. Bazı koyunlar kaçarak köylere sığınmış. Bizim bu bölgede kurt oluyor. Kurtlar zaman zaman 1-2 koyunu alıp götürüyordu. Ama bu sefer sürüye saldırıp büyük zarar verdi. Sürüde 700'e yakın koyun vardı ve geçimimizi bunlarla sağlıyorduk" diye konuştu.

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