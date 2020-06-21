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Kars'ta dolu yağdı
Sabah erken saatlerde yağan dolu bir anda etrafı beyaza bürürken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
- İHA
- 21.06.2020 - 08:39
Kars’ta sabah saatlerinde etkisini gösteren dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ
Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüde dolu yağışı ve etrafın beyaza bürünerek, haziran ayında adeta kıştan kalma görüntü yer alıyor.
Öte yandan, ekili alanlar da doludan zarar görürken yağışın kentte devam edeceği belirtildi.