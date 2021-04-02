Kars'ta özel halk otobüsü şoförü, hamile olduğu için otobüse yavaş binen kadına tepki gösterdi. Aralarında çıkan tartışma, yolcular tarafından kaydedildi.

Kars merkezde Toplu Konutlar- Subatanyolu Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsü şoförü, iddiaya göre otobüse binerken yavaş hareket eden kadına tepki gösterdi.

HAMİLE KADININ ARACA BİNMESİNİ BEKLEMEDEN HAREKET ETTİ

Şoför, kadının otobüse binmesini beklemeden aracı hareket ettirmeye çalıştı. Hamile kadın ile şoför arasında yaşanan tartışmayı yolcular cep telefonlarıya kaydetti. Araçtaki tartışmanın devam etmesi üzerine bir yolcu araya girerek hamile kadını koltuğa oturttu.

ŞOFÖR 'BANA HİÇ BİR ŞEY OLMAZ' DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Karşılıklı tartışma devam edince kadın, “Seni şikayet edeceğim" dedi. Şoför, “Bana hiçbir şey olmaz, ne yapayım senin oturmanı mı bekleyeceğim, kucağıma mı alayım" diye konuştu. Kadın, şoföre "Terbiyesiz, haddini aşma" diyerek tepki gösterdi.

Kars'ta hamile kadın ile şoförün yavaş hareket etme tartışması