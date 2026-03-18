Kars'ta kar ve buz kütleleri yerleşim dışına taşınıyor

Son günlerde aralıklarla etkili olan kar yağışı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hayatı olumsuz etkiliyor. Sarıkamış merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Yoğun kar yağışı cadde ve sokaklarda ulaşımı zorlaştırıyor.

BELEDİYE EKİPLERİ SAHADA

Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2 greyder, 3 kepçe ve 4 kamyon ile karla mücadele çalışmalarına başladı. Cadde ve sokaklarda biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla taşınarak yerleşim alanı dışına çıkarılıyor.

ULAŞIM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Belediye yetkilileri, kar ve buz temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için ekiplerin yoğun mesai yaptığını belirtti. Ayrıca, buz sarkıtları ve birikintiler nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.