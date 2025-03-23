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İHA

Nisan ayına sayılı günler kala Kars’ta soğuk hava hâlâ etkisini gösteriyor. Geceleri eksi 15, gündüzleri ise eksi 10 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, kentte adeta kışı yaşatmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, araçlarının buz tutan camlarını kazımak zorunda kalırken, sert geçen Mart ayına dair şaşkınlıklarını dile getiriyor.

"KIŞ, SON DEMLERİNİ YAŞIYOR"

Sabah aracının camını temizlemeye çalışan Hasan Topçu, sert geçen soğuklara dikkat çekerek, "Kış bitmek bilmiyor. Gece sıcaklıklar eksi 17 dereceye kadar iniyor. Umarım bir hafta sonra baharı görebiliriz" dedi.

TARIM ARAZİLERİ YENİDEN KARLA KAPLANDI

Soğuk hava dalgası, kentte kar yağışını da beraberinde getirdi. Tarım arazileri yeniden beyaza bürünürken, karlı tarlalar havadan görüntülendi.

METEOROLOJİ'DEN ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Kars genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis görülecek.

Yetkililer, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların 10 ila 15 derece düşeceğini ve mevsim normallerinin altına gerileyeceğini belirtiyor. Özellikle tarımsal üretim yapılan bölgelerde zirai don riski bulunduğuna dikkat çekilirken, çiftçilere gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulunuldu.