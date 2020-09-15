Kars'ta koronavirüs testi pozitif çıkan kız hastaneden kaçtı
Kars’ta koronavirüs testi pozitif çıkan bir kız ve temaslı babası, hastaneden kaçtı. Kız ve babası kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
- İHA
- 15.09.2020 - 09:34
- Güncelleme : 15.09.2020 - 09:34
Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde koronavirüs testi pozitif çıkan E.M. ile temaslı babası M.M., sağlık ekibinden kaçtı.
Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu baba ile kızının Digor Durağı mevkiinde olduğu tespit edildi.
YURDA GÖTÜRÜLDÜLER
Polis, E.M. ve M.M.’yi Digor Durağı mevkide yakalarken, bölgeye 112 ekipleri çağrıldı. Ambulansa alınan baba ile kızı Nuri Paşa Yurdu’na götürüldü.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, adli işlem başlatıldı.