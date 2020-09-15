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Kars'ta koronavirüs testi pozitif çıkan kız hastaneden kaçtı

Kars'ta koronavirüs testi pozitif çıkan kız hastaneden kaçtı

Kars’ta koronavirüs testi pozitif çıkan bir kız ve temaslı babası, hastaneden kaçtı. Kız ve babası kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.