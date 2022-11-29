Kars'ta kuduz kedi öldü, köy karantinaya alındı
- 29.11.2022 - 17:52
- Güncelleme : 29.11.2022 - 18:06
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Köye gelen ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.
Köy, karantinaya alındı
Buradaki analiz sonucunda kedide, kuduz virüsü tespit edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde, başıboş hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.
İlçe genelinde aşılama çalışması başlatıldı
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, kuduz vakasından sonra ilçe genelinde aşılama çalışması başlattı.
Denizgölü köyü ve çevresindeki yerleşim yerlerindeki kedi ve köpekleri aşılayan ekipler, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Kars'ta kuduz kedi öldü, köy karantinaya alındı VİDEO
Aşılama yapılıyor
Köylerdeki okullarda da çocukları sahipsiz hayvanlara yaklaşımlarıyla ilgili bilgilendiren ekipler, ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerdeki kedi ile köpekleri aşılamak amacıyla çalışma yapıyor.