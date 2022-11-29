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    Kars'ta kuduz kedi öldü, köy karantinaya alındı

    Denizgölü köyünde kuduz vakasına rastlanmasının ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve tüm köylerde başıboş hayvanlara yönelik aşılama çalışması başlattı.
    • 29.11.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 18:06
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    Kars'ta kuduz kedi öldü, köy karantinaya alındı

    Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

    Köye gelen ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

    Köy, karantinaya alındı

    Buradaki analiz sonucunda kedide, kuduz virüsü tespit edildi.

    İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde, başıboş hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.

    İlçe genelinde aşılama çalışması başlatıldı

    Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, kuduz vakasından sonra ilçe genelinde aşılama çalışması başlattı.

    Denizgölü köyü ve çevresindeki yerleşim yerlerindeki kedi ve köpekleri aşılayan ekipler, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

    Kars'ta kuduz kedi öldü, köy karantinaya alındı VİDEO

    Kars ta kuduz kedi öldü, köy karantinaya alındı #1

    Aşılama yapılıyor

    Köylerdeki okullarda da çocukları sahipsiz hayvanlara yaklaşımlarıyla ilgili bilgilendiren ekipler, ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerdeki kedi ile köpekleri aşılamak amacıyla çalışma yapıyor.

    Kars ta kuduz kedi öldü, köy karantinaya alındı #2

    Kars ta kuduz kedi öldü, köy karantinaya alındı #3


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