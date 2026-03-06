Kars’ta sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı

Kars’ta gece sıcaklıklarının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesiyle sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve brandalarla örterken belediye ekipleri, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

SARIKAMIŞ'TA DONDURUCU SOĞUKLAR

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, araç ve ev camları buz tuttu.

Yoğun tipi sebebiyle tarım aletlerinin kara gömüldüğü ilçede vatandaşlar, çatılarındaki kar ve buz kütlelerini temizledi. Sarıkamış Belediyesi ekipleri ise cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı.