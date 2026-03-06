İkinci el araçlarda APP plaka tuzağı: Nasıl anlaşılır ve nasıl değiştirilir

İkinci el araç piyasasında ekspertiz yaptırmak artık bir standart haline geldi.

Ancak araç sahiplerinin gözden kaçırdığı, fark etmeden suçlu durumuna düşmelerine neden olan çok ciddi bir risk var.

Birçok araç sahibi, aldığı ikinci el aracın üzerindeki plakanın yasal olmadığını bilmeden trafiğe çıkıyor ve polis uygulamalarında hayatının şokunu yaşıyor.

Peki, APP plaka nasıl anlaşılır ve nasıl değiştirilir? APP plaka cezası ne kadar?

APP PLAKA NASIL ANLAŞILIR?

-Yasal plakaların en önemli göstergesi, üzerinde Darphane tarafından basılan resmi mühürdür. Eğer plakanızda bu mühür yoksa veya mühür sahte görünüyorsa, plakanız yasal değildir.

-Yasal plakaların belirli bir yazı tipi, ölçüsü ve kalınlığı vardır. Eğer plakanızdaki rakam ve harfler "daha estetik", "daha kalın" veya "farklı bir fontta" görünüyorsa, muhtemelen APP plakadır.

-APP plakalar genellikle lazer baskı veya farklı yapıştırma teknikleriyle üretildiği için standart plakalardan daha parlak veya farklı bir dokuya sahiptir.

YAKALANMANIN BEDELİ: 280 BİN TL

Eğer aracınızda standart dışı, mühürsüz veya sahte plaka kullanıyorsanız karşı karşıya kalacağınız yaptırımlar şunlar:

İlk tespitte 140 bin TL, bir yıl içinde tekrarı halinde 280 bin TL idari para cezası.

Aracınızın plakaları uygun hale getirilene kadar 30 günden 60 güne kadar trafikten men edilmesi.

Sürücü belgenizin 30 günden 60 güne kadar geri alınması.

Olayın "resmi belgede sahtecilik" kapsamına girmesi nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesi gereğince 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanma riski.

APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Şoförler Odası’na giderek aracınızın tescil belgeleriyle müracaat edin.

Aracınızın tescil bilgilerine uygun, devletin belirlediği standartlarda ve Darphane mühürlü yeni plakalarınızı yasal yollarla çıkartın.