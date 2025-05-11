Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Kars'ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde hayvanları arazide otlatan Ö.B. ile Gökhan Y., sağanak yağmurun başlamasıyla birlikte köye dönmek için hayvanlar ile birlikte yola çıktı.
SÜRÜYE YILDIRIM DÜŞTÜ
Yağmur ile birlikte peş peşe düşen yıldırımlardan biri hayvan sürüsüne isabet etti.
2 ÇOBAN YARALANDI, 10 HAYVAN TELEF OLDU
Yıldırımın düşmesiyle Ö.B. ve Gökhan Y., kısa süreliğine baygınlık geçirdi. 10 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Köylülerin yardımıyla yaralılar Kars’taki hastanelere sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Olayı anlatan Gökhan Y., hayvanlarla birlikte köye dönerken yıldırım düştüğünü ve kendilerine geldiklerine hayvanların telef olduğunu belirtti.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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