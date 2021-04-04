Kartal'da sahte belge hazırlayan şahsa operasyon

Kartal'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütü mensupları ve yurt dışına çıkış yapmak isteyenlere sahte belge düzenlediği iddia edilen 1 kişi yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, E.Y isimli bir kişinin, başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen kişilere nüfus cüzdanı, çeşitli nedenlerle sürücü belgelerine el konulanlara sahte sürücü belgesi ve çalıntı araçlara ruhsat düzenlediği bilgisini aldı.

Araştırmalarını derinleştiren ekipler, E.Y'nin sahte belgeleri, Kartal'da bulunan evinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirledi.

ÇEKMECEDEN SAHTE EVRAKLAR ÇIKTI

Düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanırken, E.Y'nin ofis şeklindeki evinde yapılan aramalarda, 500 eski tip Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, 500 eski tip sürücü belgesi, 250 araç ruhsatı, 1 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 1 adet soğuk damga makinesi, 1 adet PVC kaplama makinesi ve çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ele geçirildi.

TESLİME HAZIR EHLİYETLERE EL KONULDU

Jandarma ekipleri E.Y.’nin, çalıntı arabaların trafikte yakalanmadan rahatlıkla dolaşabilmelerini sağlamak için sahte ruhsat, sürücü belgesi olmayanlara veya herhangi bir nedenle trafik görevlilerince sürücü belgesi alıkonulmuş şahıslara da sürücü belgesi düzenlediğini ortaya çıkardı. E.Y.’nin sipariş üzerine hazırlamış olduğu (5) adet sürücü belgesine de el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.





