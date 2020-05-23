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    Kasapoğlu: Karantina yurtlarında kimse kalmadı

    Bakan Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin kalmadığını bildirdi.
    • AA
    • 23.05.2020 - 19:05
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    Kasapoğlu: Karantina yurtlarında kimse kalmadı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin kalmadığını bildirdi.

    Kasapoğlu, bugüne kadar 76 ildeki yurtlarda 77 bin 441 vatandaşın misafir edildiğini açıkladı.

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