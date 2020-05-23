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- Kasapoğlu: Karantina yurtlarında kimse kalmadı
Kasapoğlu: Karantina yurtlarında kimse kalmadı
Bakan Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin kalmadığını bildirdi.
- AA
- 23.05.2020 - 19:05
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin kalmadığını bildirdi.
Kasapoğlu, bugüne kadar 76 ildeki yurtlarda 77 bin 441 vatandaşın misafir edildiğini açıkladı.
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