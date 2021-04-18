Kastamonu'da 27 kişinin virüs kaptığı köy karantinada

Cide ilçesinde 27 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Kovanören Köyü karantina altına alındı.

Cide Kaymakamlığı, Kovanören Köyü'nde arka arkaya pozitif vakalara rastlanması sonrası köyü karantina altına almaya karar verdi. Giriş ve çıkışlar kapatılırken, jandarma ekipleri köy girişlerinde nöbet tutmaya başladı.

2 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA, 25 KİŞİ KARANTİNADA

Köyde yaşayan 2 kişinin koronavirüs tedavisi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürerken, 25 kişi ise evlerinde karantina altına alındı.

"SU TESİSATÇISI YAYMIŞ OLABİLİR"

Köy Muhtarı Engin Sözen, vakaların bir eve tamir için gelen su tesisatçısından yayılmış olduğunu düşündüklerini söyledi.