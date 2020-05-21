Dolar
6.8025
0.156%
Euro
7.4728
0.2212%
Altın
1734.89
-0.7477%
Borsa
103081.73
0.9046%
G. Altın
379.724
-0.5176%
Bitcoin
63791.48
-2.5724%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Kastamonu'da cipslere dadanan kargalar

    Bir marketin önünde bulunan stanttan cips paketlerini çalarak, gagalarıyla patlatan kargaların o anları kameraya yansıdı.
    • AA
    • 21.05.2020 - 13:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kastamonu'da cipslere dadanan kargalar

    Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde, market işleten Cemalettin Karadayı'nın, iş yerinin önüne koyduğu stanttaki cips paketlerine son yıllarda kargalar dadandı.

    Kargalar, stanttan aldıkları cipsin paketini cadde ortasında gagalarıyla patlatıp yerken, zaman zaman cips için kavga bile ediyor.

    "ACIKIP HIRSIZLIĞA GELMİŞLER"

    Market sahibi Cemalattin Karadayı, kargaların 5-6 yıldır aynı mevsimde kapı önündeki cipsleri çaldıklarını söyledi.

    Kargalara karşı herhangi bir tedbir almadığını belirten Karadayı, "Kargaların karnı acıkmış, hırsızlığa gelmişler. 5-6 seneden beri bu mevsimde oluyor. Kısmetini alıyor hayvan. Sadece benden değil diğer arkadaşlardan da alıyorlar. Tedbir almıyoruz. Yedikleri kadar yiyorlar. Mani olmaya kalksak vururuz ama öyle bir şey yok. Paketlerin içinden üçer beşer alıp götürüyorlar." diye konuştu.

    Kastamonu'da cipslere dadanan kargalar ViDEO

    Görüş Bildir