Bir marketin önünde bulunan stanttan cips paketlerini çalarak, gagalarıyla patlatan kargaların o anları kameraya yansıdı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde, market işleten Cemalettin Karadayı'nın, iş yerinin önüne koyduğu stanttaki cips paketlerine son yıllarda kargalar dadandı.

Kargalar, stanttan aldıkları cipsin paketini cadde ortasında gagalarıyla patlatıp yerken, zaman zaman cips için kavga bile ediyor.

"ACIKIP HIRSIZLIĞA GELMİŞLER"

Market sahibi Cemalattin Karadayı, kargaların 5-6 yıldır aynı mevsimde kapı önündeki cipsleri çaldıklarını söyledi.

Kargalara karşı herhangi bir tedbir almadığını belirten Karadayı, "Kargaların karnı acıkmış, hırsızlığa gelmişler. 5-6 seneden beri bu mevsimde oluyor. Kısmetini alıyor hayvan. Sadece benden değil diğer arkadaşlardan da alıyorlar. Tedbir almıyoruz. Yedikleri kadar yiyorlar. Mani olmaya kalksak vururuz ama öyle bir şey yok. Paketlerin içinden üçer beşer alıp götürüyorlar." diye konuştu.

Kastamonu'da cipslere dadanan kargalar ViDEO