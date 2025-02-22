Kastamonu'da eksi 2 derecede denize girdi

DHA

Türkiye genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ülkeyi adeta bir kış masalına dönüştürerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Birçok şehir beyaz örtüyle kaplandı..

Bunlardan biri de Kastamonu oldu.

Cide'de ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Gülnur Yeşilgöz, kar ve soğuk havaya rağmen denize girdi.

EKSİ 2 DERECEDE DENİZE GİRDİ

Yeşilgöz, karla kaplı sahilde eksi 2 derecede soğuğa aldırış etmeden bir süre denizde yüzdü.

Yeşilgöz'ü buz gibi suda yüzerken arkadaşları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.