Kastamonu'da muhtar, kendi imkânlarıyla köy yolunu açtı

Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Sarpun köyünde Muhtar İmdat Sezer, etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yolunu kendi imkânlarıyla yeniden ulaşıma açtı. Sezer, traktörünün önüne bağladığı ve kendisinin yaptığı kar küreme aparatıyla yolu temizledi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Karla kaplanan yolları arka arkaya bağladığı traktörlerle açan Sezer, çalışmaları sırasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

VALİDEN PAYLAŞIM

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da muhtarın çalışmalarını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, “Küre ilçemizin Sarpun Köyü Muhtarı İmdat Sezer, köyünün yolunu açarken” ifadelerine yer verdi. Söz konusu görüntüler, Kastamonu Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.