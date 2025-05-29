DHA
Kastamonu'da sağanak yağış..
Tosya ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'ni olumsuz etkiledi..
FABRİKALARI SU BASTI
Yollarda su birikintileri oluşurken, pek çok fabrikada su baskınları meydana geldi. Tosya Belediyesi ekipleri, fabrika ve yollardaki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
SANAYİDE İŞLETMELER ÜRETİMİNİ DURDURDU
Tosya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerin üretimi durduruldu. Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasında da su seviyesi yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.
Çalışanlar, ürünleri su baskınından korumak için uğraş verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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