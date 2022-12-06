Petrol
79.46
-3.89%
Euro
19.5069
-0.21%
Dolar
18.632
-0.03%
Altın
1.061
0.26%
Borsa
5000
0.00%
Bitcoin
321.259
0.14%
BTXN Coin
5.14
-4.10%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Kastamonu'da "Silindir Operasyonu": Çok sayıda silah ele geçirildi

    Kastamonu’da, “Silindir Operasyonu” çerçevesinde, 17 adreste 14 şüpheli şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.
    • 06.12.2022 - 22:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da 'Silindir Operasyonu': Çok sayıda silah ele geçirildi

    Kastamonu'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen “Silindir Operasyonu” çerçevesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 adreste, 14 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

    Çok sayıda silaha el koyuldu

    Operasyonda yapılan 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, bin 425 adet tabanca fişeği, 9 adet şarjör, 37 adet av tüfeği fişeği, 1 adet bıçak, 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 1 adet dedektör, 48 adet sentetik ecza hap, 17.6 gram kenevir tohumuyla karışık esrar, 560 adet cinsel içerikli hap ile 53 kutu cinsel içerikli macun ve çikolata ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili 14 şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

    Kastamonu da 'Silindir Operasyonu': Çok sayıda silah ele geçirildi #1

    Kastamonu da 'Silindir Operasyonu': Çok sayıda silah ele geçirildi #2


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Aydın’da, FETÖ üyeleri yabancı kimlik kartıyla yakalandı
    3. Sayfa

    Aydın’da, FETÖ üyeleri yabancı kimlik kartıyla yakalandı

    Tayvanlı çip devi TSMC, ABD'de üretim yapacak
    Teknoloji

    Tayvanlı çip devi TSMC, ABD'de üretim yapacak

    Görüş Bildir