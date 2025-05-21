Kastamonu'da tartıştığı şahsın iş yerini kurşunlayıp kayıplara karıştı
İHA

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, alkollü olduğu öne sürülen Y.K. ile U.Ç. arasında tartışma çıktı.

KIRAATHANEYE ATEŞ AÇTI

Çevredeki vatandaşlar, araya girerek kavgayı ayırdı. Evine giden Y.K., bir süre sonra pompalı tüfeğini alarak U.Ç.'nin kıraathanesine gelerek ateş açtı.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, kıraathanedekiler büyük panik yaşadı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçarak kayıplara karışan Y.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar