Kastamonu’da üç katlı tarihi konak yangında küle döndü

- Kastamonu'da tadilat halindeki üç katlı tarihi konak çıkan yangında küle döndü.
- Yangın, hemen yanındaki iki evin çatısına da zarar verdi.
- İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Kastamonu’da merkeze bağlı Akmescit Mahallesi Yeni Sokak üzerinde bulunan üç katlı tarihi konakta yangın çıktı.
YANGIN 2 EVE SIÇRADI
Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tarihi konakta çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Tadilat halinde olduğu öğrenilen konakta çıkan yangın, hemen bitişiğinde bulunan iki evin çatısına da sıçradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Kastamonu itfaiye ekipleri sevk edildi.
TARİHİ KONAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında üç katlı tarihi konak tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, iki evinde çatısında büyük oranda hasar oluştu.