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    Kastamonu'da üniversite öğrencileri birbirlerine bıçakla saldırdı

    Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
    • 02.01.2023 - 21:29
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    Kastamonu'da üniversite öğrencileri birbirlerine bıçakla saldırdı

    Kastamonu'da üniversite öğrencileri arasında çıkan kavgada kan aktı..

    Saat 19.30 sıralarında Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz öğrenilemeyen sebeple üniversite öğrencileri arasında tartışma çıktı.

    2 kişi bıçaklanarak yaralandı

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kastamonu da üniversite öğrencileri birbirlerine bıçakla saldırdı #1


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