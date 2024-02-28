Kastamonu'da uyuşturdukları köpekleri ölüme terkeden 3 kişi yakalandı Cide'de, anestezi ile uyutulmuş 10 köpeğin ıssız bir arazide ölüme bırakıldığı olayın ardından harekete geçen polis, olaya karışan 3 kişiyi yakaladı. Aralarında muhtar ve azasının da olduğu 3 şüpheliye toplam 21 bin 648 lira para cezası uygulandı.

İHA

Kastamonu'da 24 Şubat’ta Cide ilçesi Kemerli Mahallesi mevkiinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uyuşturulan 10 köpek, bölgedeki boş araziye atıldı.

Köpekleri gören bir vatandaş, durumu Cide Belediyesi'ne bildirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Cide Belediyesi Hayvan Hakları ekipleri sevk edildi.

Köpekleri ölüme terkettiler

Bölgeye giden ekipler tarafından köpekler, ölüme terk edilmiş halde bulundu.

Nefes almakta güçlük çektikleri belirlenen köpekler, yapılan incelemelerin ardından Cide Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

3 şüpheli yakalandı

Yaşanan olayın ardından Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş araziye anestezi uygulanarak ölüme terk edilen köpeklerle ilgili yaptıkları inceleme ve araştırmalar neticesinde şüphelilerin F.M., K.Y. ve B.K. olduklarını belirledi.

Toplam 21 bin 648 lira para cezası kesildi

Polis ekipleri, aralarında muhtar ve azanın da olduğu 3 kişiye 7 bin 216'şar lira olmak üzere toplamda 21 bin 648 lira para cezası uyguladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)