Kastamonu'da yaşayan hasta genç kız, yardım bekliyor

Karaciğer büyümesi ve Moryak sendromuna yakalanan 22 yaşındaki Nazan Gülistan, "Makinesiz nefes almak ve üniversiteye gitmek istiyorum." dedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan bir apartmanın bodrum katında yaşayan 22 yaşındaki Nazan Gülistan, yaşam mücadelesi veriyor.

9 yaşında hastalık süreci başlayan şeker hastası, karaciğer büyümesi ve moryak sendromuna yakalanan Nazan Gülistan, tedavi olabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

"TEK HAYALİM NEFES ALMAK"

Nefes almakta zorlanan ve ağrıları olan Nazan Gülistan, “Ben 9 yaşımda şeker hastalığına yakalandım. Bu hastalık sonrasında Karaciğer büyümesine ve Moryak sendromu hastalığına yakalandım. Nefes almakta çok zorlanıyorum. Babamın emaneten bulmuş olduğu bu cihaz olmadan rahat nefes alamıyorum. Hayırseverlerimiz, Cumhurbaşkanımız, ne olur bana yardım edin. Tek hayalim nefes almak. Ne olur benim hayallerime nefes olun. Ben de yaşıtlarım gibi yürümek, koşmak istiyorum. Artık makinesiz nefes almak ve üniversiteye gitmek istiyorum. Tek isteğim sağlığıma kavuşmak.” dedi.

Moryak sendromuna yakalanan genç kız: Nefes almak istiyorum

"KIZIMIN BU DURUMU BENİ PERİŞAN EDİYOR"

Nazan Gülistan’ın babası Ferhat Gülistan, kızının sağlığına kavuşması için son çare olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istediklerini belirterek, “Kızımın bu durumu beni perişan ediyor. 9 yaşında şeker hastalığına yakalandı. Yaşı büyüdükçe hastalığı da büyüdü. Karaciğer büyümesi, Moryak sendrom ve Kalp ritim bozukluğu hastalıkları meydana geldi." dedi.





"CUMHURBAŞKANIMIZDAN YARDIMCI OLMASINI İSTİYORUM"

Hastalığın tedavisi için yetkililere seslenen baba Ferhat Gülistan, "Bu hastalıklardan kurtulmasının tek yolu Pankreas nakli. Buda bildiği kadarı ile yurt dışında yapılıyormuş. Cumhurbaşkanımızdan bizlere bu konuda yardımcı olmasını istiyorum. İlçe yetkililerinden ve hayırsever kardeşlerimizden ise yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte kızımın ağrıların giderilmesinde yardımcı olmalarını istiyorum.” dedi.