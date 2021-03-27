Kastamonu’da yüz yüze eğitime ara verildi

İlçede artan koronavirüs vakaları nedeni ile yüz yüze eğitime ara verilirken, Cide’de bir sınıfa 10 günlük uzaktan eğitim kararı varildi.

Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni bir karar alındı.

İnebolu ilçesinde 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildi.

İnebolu Kaymakamlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ilçede koronavirüs kapsamında risk gruplarına göre alınacak tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMASI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Mart Pazartesi gününden itibaren ortaöğretim okullarının 9, 10 ve 11. sınıflarında tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına, işletmelerde beceri eğitimine gidecek yoğunlaştırılmış eğitim gören öğrencilerin not işlemlerinin maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak 23 Nisan'a kadar tamamlanmasına karar verilmiştir."





SINIF 10 GÜN UZAKTAN EĞİTİME GEÇİTİ

Ayrıca, Birol Durası Anadolu Lisesi'ndeki bir öğrenciden alınan PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle, Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Ömer Sağlam başkanlığında yaptığı toplantıda 12/C sınıfında 10 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.