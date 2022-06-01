Kastamonu’daki türbe dikkat çekiyor

Yıllar önce iş makinesinin çalışmasını engelleyen türbe, ilginç hikayesi ile dikkat çekiyor. Dönemin belediyesi tarafından restore edilen türbe, şimdilerde sık sık ziyaret ediliyor.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 1985 yılında esrarengiz bir olay yaşandı…

O yıl, Taşköprü Belediyesi ekipleri tarafından Çay Mahalle mevkisinde yol açma çalışmaları yapılıyordu.

Bu esnada makine operatörü Ahmet Alay, bir yapının önünde aracın çalışmadığını fark etti.

“Oğlum burada bir türbe var”

Aracının başka yerlerde çalıştığını fakat o yapının önüne geldiğinde durduğunu gören Alay, bir gariplik olduğunu düşündü.

Çay Sokak’ta yaşayan yaşlı bir kadın, Alay’ın yanına geldi “Oğlum burada bir türbe var, istersen burada bir çalışma yapma.” dedi.

Durumu yetkililere bildiren Ahmet Alay, amirlerinin izniyle bu noktadaki çalışmayı da noktaladı.

Kastamonu’da yol ortasındaki türbe dikkat çekiyor ViDEO

“Çalışmayı durdurdum”

Konuyla ilgili İHA’ya konuşan Ahmet Alay, “1985 yılında Taşköprü Belediyesi’nde iş makinesi operatörü olarak işe başladım. Bir süre sonra ilçemizin Çay Mahallesi'nde yapılan yol açma çalışması esnasında iş makinesinin metruk bir yapının önüne geldiğinde çalışmadığını ve ilerlemediğini fark ettim. Araçtan aşağı inerek yaptığım kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını ve aracın rutin olarak çalıştığını ancak yapıya doğru ilerlemek istediğimde yine arıza verdiğini fark ettim. Burada çalışma yaptığım esnada yaşlı bir kadın yanıma gelerek 'Oğlum burada bir türbe var istersen çalışma yapma' demesi üzerine bu noktadaki çalışmayı durdurdum.” dedi.

Restore edildi

İHA’nın haberine göre Taşköprü Belediyesi de, bu metruk yapının türbe olduğunu belirleyerek, restore çalışmalarını gerçekleştirdi.

Günümüzde hala yol ortasında duran ve sık sık ziyaretine gidilen türbe, isimsiz bir mekân olmaya devam ediyor.