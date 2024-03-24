Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı yine Hakkari'de Mart ayını geride bırakırken, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 246 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

AA & Ensonhaber

Nisan ayına girerken yurdun bazı bölgelerinde kış havası yaşanmaya devam ediyor. Bu durum da özellikle kış turizmi için verimli bir sezon yaşatıyor.

Hakkari yine zirvede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 246, Palandöken'de 217, Sarıkamış ve Kartalkaya'da 154, Ergan'da 151, Erciyes'te 80, Yalnızçam'da 64, Hesarek'te 59, Uludağ'da 58, Ilgaz'da 47, Zigana'da 40, Yıldız Dağı'nda 30, Kop'ta 29, Çambaşı'nda 22, Ovacık'ta 18, Yıldıztepe ve Davraz'da 15, Kartepe'de 14, Keltepe'de 10, Elmadağ'da 6, Yedikuyular ve Mersivan'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: