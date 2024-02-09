Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları yükseldi Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

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AA

Türkiye karlı havanın etkisi altında...

Özellikle Türkiye'nin doğusunda kar yağışı etkili oluyor.

Şehir merkezlerinde ve kırsal yerleşimlerde kar yağışı hayatı felç ederken kayak merkezlerinde kaliteyi artırıyor.

Kendi aralarında yarışa giren kar merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 179 santimetreyle Kartalkaya'da oldu.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şu şekilde ölçüldü:

Kartalkaya'da 179

Palandöken'de 175

Hakkari'de 168

Sarıkamış'ta 147

Ergan'da 124

Ovacık'ta 77

Mersivan'da 71

Yalnızçam'da 69

Erciyes'te 65

Kartepe'de 56

Çambaşı'nda 50

Uludağ'da 46

Haserek'te 44

Ilgaz'da 31

Keltepe'de 30

Abalı'da 27

Kop'ta 26

Yıldıztepe, Zigana ve Yıldızdağı'nda 25

Denizli'de 16

Hazarbaba'da 8

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle;

Merkez / 09.02.2024 / En düşük / En yüksek

Hakkari PB / -15 /-1

Kartalkaya S /-3 / 4

Sarıkamış S / -5 / 1

Palandöken PB / -6 / 0

Ergan ÇP / -3 / 2

Erciyes KY / -3 / 2

Kartepe PB / 4 / 11

Uludağ PB / 1 / 8

Çambaşı ÇB / 2 / 5

Yıldıztepe ÇB / 0 / 5

Mersivan PB / -9 / 1

Yalnızçam PB / -12 / 3

Ilgaz AB / -2 / 4

Yıldız Dağı KKY / 1 / 6

Zigana S / -3 / 3

Kop S / -2 / 3

Denizli ÇB / -2 / 5

(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, S: Sisli, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu)

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)