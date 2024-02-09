Türkiye karlı havanın etkisi altında...
Özellikle Türkiye'nin doğusunda kar yağışı etkili oluyor.
Şehir merkezlerinde ve kırsal yerleşimlerde kar yağışı hayatı felç ederken kayak merkezlerinde kaliteyi artırıyor.
Kendi aralarında yarışa giren kar merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 179 santimetreyle Kartalkaya'da oldu.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şu şekilde ölçüldü:
Kartalkaya'da 179
Palandöken'de 175
Hakkari'de 168
Sarıkamış'ta 147
Ergan'da 124
Ovacık'ta 77
Mersivan'da 71
Yalnızçam'da 69
Erciyes'te 65
Kartepe'de 56
Çambaşı'nda 50
Uludağ'da 46
Haserek'te 44
Ilgaz'da 31
Keltepe'de 30
Abalı'da 27
Kop'ta 26
Yıldıztepe, Zigana ve Yıldızdağı'nda 25
Denizli'de 16
Hazarbaba'da 8
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle;
Merkez / 09.02.2024 / En düşük / En yüksek
Hakkari PB / -15 /-1
Kartalkaya S /-3 / 4
Sarıkamış S / -5 / 1
Palandöken PB / -6 / 0
Ergan ÇP / -3 / 2
Erciyes KY / -3 / 2
Kartepe PB / 4 / 11
Uludağ PB / 1 / 8
Çambaşı ÇB / 2 / 5
Yıldıztepe ÇB / 0 / 5
Mersivan PB / -9 / 1
Yalnızçam PB / -12 / 3
Ilgaz AB / -2 / 4
Yıldız Dağı KKY / 1 / 6
Zigana S / -3 / 3
Kop S / -2 / 3
Denizli ÇB / -2 / 5
(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, S: Sisli, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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