Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları yükseldi

AA

Son günlerde bahar havasının etkili olduğu Türkiye'nin doğusunda ise kar yağışı etkili oluyor.

Kırsal yerleşimlerde kar yağışı hayatı felç ederken kayak merkezlerinde kaliteyi artırıyor.

Kendi aralarında yarışa giren kar merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 140 santimetreyle Palandöken oldu.

KAYAK MERKEZLERİNDEKİ KAR KALINLIKLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şu şekilde ölçüldü:

*Palandöken'de 140,

*Nemrut'ta 127,

*Kartalkaya'da 120,

*Ergan'da 118,

*Palandöken 2'de 103,

*Sarıkamış'ta 88,

*Uludağ'da 85,

*Hakkari'de 72,

*Erciyes'te 71,

*Çambaşı'nda 65,

*Zigana'da 64,

*Kartepe'de 62,

*Hesarek'te 61,

*Mersivan'da 58,

*Kop'ta 41,

*Davraz'da 36,

*Yıldızdağı'nda 35,

*Yalnızçam'da 34 ve

*Yedikuyular'da 13 santimetre oldu.

KAYAK MERKEZLERİNDE HAVA DURUMU

Merkez / 13.03.2025 / En düşük / En yüksek

Palandöken PB / -1 / 6

Nemrut PB / -2 / 11

Kartalkaya PB / 4 / 12

Ergan PB / 1 / 8

Palandöken 2 PB / -2 / 8

Sarıkamış PB / -3 / 10

Uludağ PB /10 / 15

Hakkari PB / -7 / 4

Erciyes AB / 1 / 13

Çambaşı PB / 4 / 11

Zigana GSY / 12 / 14

Kartepe PB / 10 / 18

Hesarek PB / -1 / 7

Mersivan AB / 6 / 16

Kop PB / -3 / 12

Davraz R / 1 / 11

Yıldızdağı AB / 4 / 15

Yalnızçam AB / -9 / 7

Yedikuyular AB / 1 / 8

(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, R: Rüzgarlı)