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- Kaybolan ineğini bulmak için afiş bastırdı
Kaybolan ineğini bulmak için afiş bastırdı
Sakarya'da, bir çiftçi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçtiğimiz cumartesi akşamı kaybolan ineği için bastırdığı afişleri tüm ilçeye dağıttı.
- DHA
- 05.05.2020 - 20:30
Sakarya’nın Kocaali ilçesi Yenimahalle’de yaşayan Ertuğrul Alemdar (38), 3 gün önce sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi akşamı evlerinin önünden 6 aylık düvesi kayboldu.
Alemdar yasağın ardından düveyi bulabilmek için bastırdığı el afişlerini arkadaşlarının yardımıyla ilçenin birçok noktasında dağıttı.
JANDARMAYA DA BİLDİRDİ
Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile ineğini görenlerden yardım isteyen Ertuğrul Alemdar, ineğinin çalınmış olması ihtimaline karşı olarak durumu jandarmaya da bildirdi.
"EN SON KİRAZLI YOLUNDA GÖRÜLMÜŞ"
Ertuğrul Alemdar, “Bastırdığımız broşürleri arkadaşlarımın yardımıyla dağıttık. En son Kirazlı yolu üzerinde görülmüş. Görenlerin, duyanların insaniyet namına bana haber vermesini istiyorum. Kimsenin malı kimseye yaramaz” dedi.