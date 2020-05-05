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Kaybolan ineğini bulmak için afiş bastırdı

Kaybolan ineğini bulmak için afiş bastırdı

Sakarya'da, bir çiftçi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçtiğimiz cumartesi akşamı kaybolan ineği için bastırdığı afişleri tüm ilçeye dağıttı.