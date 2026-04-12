Yüksekova’da sağanak okul bahçesini göle çevirdi

Yüksekova ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağış, altyapı sorunlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Esenyurt Mahallesi’nde bulunan bir lisede yaşanan su baskını, kısa süreli paniğe neden oldu.

DUVARIN YIKIK OLDUĞU NOKTADAN SU BASTI

Şiddetli yağışın etkisiyle oluşan taşkın suları, Esenyurt Mahallesi’nde bulunan Anadolu Lisesi’nin bahçesine doldu. Daha önceki yağışlarda zarar gören ve bir kısmı yıkılan çevre duvarının bulunduğu noktadan içeri giren sular, okul bahçesini adeta göle çevirdi.

PERSONELDEN HIZLI MÜDAHALE

Olayın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle okulda öğrencilerin bulunmaması olası bir tehlikeyi önledi. Durumu fark eden okul yönetimi ve personel, kendi imkanlarıyla müdahalede bulunarak suyun yönünü değiştirmeye çalıştı. Yoğun çaba sonucu suyun sınıflara ulaşması engellendi.

"HER YAĞIŞTA AYNI MANZARA"

Mahalle sakinleri, bölgede uzun süredir devam eden altyapı eksikliklerine dikkat çekti. Devlet Su İşleri tarafından geçmişte incelemeler yapılmasına rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini belirten vatandaşlar, her yağışta benzer sorunların yaşandığını ifade etti.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, okul bahçesinde biriken suyun çekilmesinin ardından temizlik çalışmalarına geçildi. Yeni haftada eğitim öğretimin aksamaması için önlem alınmasını isteyen veliler ve mahalle sakinleri, yetkililerden acil çözüm bekliyor.