Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs yakalandı

- Kayseri'de polis ekipleri, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.D.'yi yakaladı.
- E.D.'nin uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranıyordu.
- İşlemlerinin ardından E.D. cezaevine gönderildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
UYUŞTURUCU TİCARETİ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. (35) saklandığı adreste yakalandı.
İşlemleri tamamlanan E.D. cezaevine teslim edildi.