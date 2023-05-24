Kayseri'de çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı
İHA

Kayseri'de çıkan alacak verecek kavgasında kan aktı.

Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'de meydana gelen olayda, A.P. ile O.U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tabanca ile yaralandı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.U. yanında bulunan tabanca ile A.P.’yi yaraladı. İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de A.P.’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaçan saldırgan aranıyor

Polis ekipleri olay sonrası kaçan O.U’yu yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.