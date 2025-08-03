Kayseri’de feci kaza: Peş peşe 2 otomobilin çarptığı yaya öldü

Kayseri'de Melikgazi ilçesinde Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği belirlenemeyen bir kadına A.Ç. idaresindeki 50 ACH 873 plakalı hafif ticari araç çarptı.

TALİHSİZ KADIN İKİ ARACIN ÇARPMASIYLA HAYATINI KAYBETTİ

Kadın çarpmanın etkisiyle yolda savrularak yerde hareketsiz şekilde yatarken, arkadan gelen M.Y. idaresindeki 34 BYJ 142 plakalı otomobil de şahsın üzerinden geçti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından 2 araç sürücüsü de gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.