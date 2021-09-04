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    Kayseri'de halı sahada tartıştığı 3 kişiyi tüfekle vurdu

    Melikgazi ilçesinde, halı sahadaki kişiler arasında çıkan tartışma sonucu, B,y evinden getirdiği tüfekle 3 kişiyi yaraladı. Yaralılara müdahale edilirken, olay yerinden kaçan şahıs da yakalandı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 04:20
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    Kayseri'de halı sahada tartıştığı 3 kişiyi tüfekle vurdu

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı sahadaki gençler arasında istenmeyen anlar yaşandı.

    Melikgazi ilçesi Toki Demokrasi Mahallesi 2229. Sokak'ta bulunan parktaki halı sahada maç yapan gençler arasında tartışma çıktı.

    Çıkan tartışmanın büyümesiyle B.Y., evinden getirdiği tüfekle karşı gruba ateş açtı.

    Kayseri de halı sahada tartıştığı 3 kişiyi tüfekle vurdu #1

    ATEŞ EDEN ŞAHIS YAKALANDI

    Tüfekten çıkan saçmalardan 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri B.Y.'yi yakalayarak gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

    Olayla ilgili soruşturma açılırken, ekipler halı sahada delil topladı.

    Kayseri de halı sahada tartıştığı 3 kişiyi tüfekle vurdu #2

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