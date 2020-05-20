Kayseri'de İngiliz bayrağına benzeyen havlu olay oldu

İranlı şahsın balkonuna astığı İngiltere bayrağına benzeyen havlu, mahallelinin tepkisine neden oldu. Polis şahsı gözaltına aldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yaşanan bir olay ortalığı karıştırdı.

Fuzuli Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 5'inci katında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir süredir Kayseri'de yaşayan İranlı Mohammad Reza K., üzerinde İngiliz bayrağının olduğu havluyu kurutmak için balkonuna astı.

Bu sırada iftar için balkonda bekleyen vatandaşlar da Mohammad Reza K.'ya tepki göstererek, polise ihbarda bulundu.

İRANLI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis, Mohammad Reza K.'yı gözaltına aldı. Söz konusu havluya ise el konuldu. İranlının polis otosuna bindirildiği sırada bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

"ISLAK HAVLUMU KURUTMAK İÇİN ASTIM"

Mohammad Reza K., ifadesi alınmak üzere Argıncık Polis Merkezine götürüldü. İranlı şüphelinin polis merkezinde verdiği ifadede, "Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı" dediği öğrenildi.

KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, "Bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır.

Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.