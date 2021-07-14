Kayseri'de kendilerini Afganistanlı gösteren 12 Pakistanlı yakalandı

Kayseri'de 12 Pakistanlı göçmen kendilerini Afgan uyruklu göstererek, aktarma yaptıkları otobüste polisler tarafından yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 12 Pakistanlı mülteci aktarma yaptıkları otobüste yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye yasa dışı giriş yapan düzensiz göçmenler, Van'dan şehirlerarası otobüsle İstanbul'a gitmek için yola çıktı.

AKTARMA SIRASINDA YAKALANDILAR

Göçmenleri taşıyan otobüsün iddiaya göre Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nda arıza yapması üzerine göçmenler farklı bir firmadan sağlanan otobüse yönlendirildi. Polis ekipleri durumundan şüphelendiği aktarma yapılan otobüsü Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali girişinde durdurdu.

KİMLİK BELGELERİ SAHTE ÇIKTI

Otobüsteki yolcuların evraklarını toplayan polis yaptıkları incelemede kendilerini Afganistan uyruklu gibi tanıtan 12 göçmene ait belgenin sahte olduğunu belirledi.

Yolcuların Pakistan uyruklu olduğunun tespit edilmesi üzerine 12 göçmen ile göçmenleri aktarmada alan otobüs ve firma yetkilileri karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.