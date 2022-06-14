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    Kayseri’de nefes borusuna su kaçan öğretmeni meslektaşı kurtardı

    Nefes borusuna su kaçtıktan sonra fenalaşan öğretmeni, sağlık eğiticisi olarak eğitim veren meslektaşı kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
    • 14.06.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 16:36
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    Kayseri’de nefes borusuna su kaçan öğretmeni meslektaşı kurtardı

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Melikgazi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölüm Şefi olan Suha Sinan S.’nin nefes borusuna su kaçtı.

    Fenalaşarak kendisini odasından dışarı atan öğretmenin imdadına, o sırada eğitim için okulda bulunan Sağlık Eğiticisi Arif Eşkara yetişti.

    Öğretmene müdahale etti

    Eşkara’nın öğretmene müdahale ettiği anlar da kameralara saniye saniye yansıdı.

    Heimlich manevrası ile öğretmenin hayatını kurtaran Eşkara, o anları İHA’ya anlattı.

    Kayseri'de nefes borusuna su kaçan öğretmeni meslektaşı kurtardı VİDEO

    “Hocamız yere yığılacak gibiydi”

    Eşkara, “Biz Kayseri’de yaklaşık 5 bin öğretmene ilk yardım eğitimi veriyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kişiye eğitimler verdik. Yine eğitim için geldiğimiz okuldaki koridorda yürüyordum. Yanımda da bir arkadaşım vardı. Koridorda köşeyi dönmek üzereyken bir anda bir boğulma, nefes alamama sesi geldi. Döndüm baktım hocamız yere yığılacak gibiydi.

    Kendini de odadan zor atmış. Daha sonra konuştuk hatta içinden de geçirmiş birileri olsa da sırtıma vursa diye. Kendini dışarıya atınca ben de tesadüf gördüm, hemen müdahale ettim. Çok kısa bir sürede yavaş yavaş nefes almaya, kendine gelmeye başladı. Daha sonra içeriye yatırdık ve dinlenmeye aldık. Ayağa kalktı ve normal yaşantısına devam etti.” dedi.

    Kayseri’de nefes borusuna su kaçan öğretmeni meslektaşı kurtardı #1

    “Bu eğitime 'iyi ki katıldık' diyeceksiniz”

    İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de Ahmet Baldöktü İlkokulu'nda düzenlenen ilk yardım eğitimine katılarak burada meslektaşının hayatını kurtaran sağlık eğiticisi Arif Eşkara’ya plaket verdi.

    Teltik, “Bugün katıldığınız bu eğitime yarın 'iyi ki katıldık' diyeceksiniz. Bu eğitim kendi birimimiz tarafından verilmektedir. Çok ciddi bir eğitim. Sizlere tavsiyem bu kursları kaçırmamanızdır. Bu kursları takip edip sertifikanızı almanız da önemlidir.” dedi.

    Kayseri’de nefes borusuna su kaçan öğretmeni meslektaşı kurtardı #2


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