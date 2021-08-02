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    Kayseri'de nişan töreni sırasında davetlilerin üzerine balkon çöktü

    Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nişan töreni sırasında çöken ahşap balkondaki 13 kişi yaralandı.
    • AA
    • 02.08.2021 - 00:45
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 00:49
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    Kayseri'de nişan töreni sırasında davetlilerin üzerine balkon çöktü

    Yahyalı ilçesine bağlı Büyükçakır Mahallesi'nde nişan merasimi sırasında iki katlı evin ahşap balkonu çöktü.

    13 KİŞİ YARALANDI

    Olayda Yasin, Fatma, Ahmet ile Gökhan Şimşek, Yasin Ok, Güllü Dolap, Nazlı Coşkun, Gülside Duran, Harun Kolkıran, Rahime Karaşahin, Özgür Özgan, Fadimeana Demir ve Ayşe Gitmez yaralandı.

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Yaralılar sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Nazlı Coşkun buradaki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    OLAY ANI KAMERADA

    Olay anı ise, bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kayseri'de nişan töreni sırasında davetlilerin üzerine balkon çöktü VİDEO

    Kayseri de nişan töreni sırasında davetlilerin üzerine balkon çöktü #1Kayseri de nişan töreni sırasında davetlilerin üzerine balkon çöktü #2

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