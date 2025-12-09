Kayseri'de otoparktaki 5 otomobilin lastiğini kestiler

Kayseri'de Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi Yuvam Sokak’ta bulunan 2 binanın ortak kullandığı otoparkta meydana gelen olayda, kimliği belirsiz şahıslar otoparkta park halindeki 5 otomobilin lastiğini bıçakla kesti.

KAÇAN ŞAHISLAR ARANIYOR

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından otomobiller üzerinde inceleme yapıldı.

Ekipler şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"BUNU YAPARAK NE AMAÇLADILAR, KİME ZARAR VERMEK İSTEDİLER?"

Otoparkın bulunduğu binanın yöneticisi A.N., olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"5 tane otomobilin lastiğini kesmişler. Şahıslar belli değil. Bizde polis çağırdık. Bu ilk değil daha öncede böyle bir olay yaşandı. Bizim malımızın hepsi aslında devletin. Devletin malına zarar vermek de ihanettir. Bunu yaparak ne amaçladılar, kime zarar vermek istediler?. İnsanlar zor şekilde kazanıyor alıyorlar. Biri çıkıp geliyor zarar veriyor. Böyle bir şey olmaz"