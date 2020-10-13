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    Kayseri'de PKK operasyonu: 1 gözaltı

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK ve PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi bir kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 13.10.2020 - 01:20
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    Kayseri'de PKK operasyonu: 1 gözaltı

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı PKK/KCK ve PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyelerine operasyon düzenledi.

    1 KİŞİ YAKALANDI

    Jandarma Komutanlığınca Melikgazi İlçesinde, PKK/KCK ve PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

    Kayseri de PKK operasyonu: 1 gözaltı #1

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