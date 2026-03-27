Kayseri'de polisten kaçan 2 sürücüye 920 bin lira ceza kesildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda kamyonet sürücüsü E.T., polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polisin yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacası sonucu Ziya Gökalp Mahallesi'nde yakalanan, alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücüye 685 bin lira para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine 5,5 yıl el konulurken kamyoneti 60 gün süreyle trafikten men edildi.

CİP SÜRÜCÜSÜNE 235 BİN LİRA CEZA

Öte yandan, A.D. yönetimindeki cip ise Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

A.D., polisin kovalamacası sonucu kısa sürede Küçükali Mahallesi'nde yakalandı.

Araç sürücüsüne dur ikazına uymamak, alkollü araç kullanmak, birden fazla kez tehlikeli şekilde şerit değiştirmek gibi suçlardan 235 bin lira ceza uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Araç, 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.