Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin sitenin demir kapısını kırarak ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, yokuştan hızla inerken sitenin demir kapısını kırdı.
Kontrolden çıkan araç, park halindeki otomobillere çarptıktan sonra caddeye savruldu.
Çarpmanın etkisiyle aynı caddeye sürüklenen park halindeki diğer otomobil de yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞANANLAR KAMERADA
Kazada yaralanan ve sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı sitenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde otomobilin yokuştan hızla inerek demir kapıya çarpması yer alıyor.
