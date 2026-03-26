Elazığ'da otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Elazığ'da belediye otobüsü şoförünün araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdığı anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ'da Doğukent Mahallesi seferini yapan Samet Babamir yönetimindeki belediye otobüsüne binen yolcu, bir süre sonra rahatsızlandı.
Durumu fark eden yolcuların bilgi vermesi üzerine Babamir, hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi.
Babamir, rahatsızlanan yolcuyu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Sağlık ekiplerince otobüsten alınarak sedyeye konulan yolcu, hastanede tedavi altına alındı.
Yolcunun otobüsle hastaneye götürülmesi aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi