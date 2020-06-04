Tekirdağ'da trafik kazasını görüntüleyen gazetecilere bir kadın, "Paylaşamazsın öyle bir lüksün yok. Yapamazsın" diyerek tepki gösterdi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi İle Hayrabolu ilçesi yolu üzeri, Yağcı Mahallesi mevkiinde, yolda seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 59 J 0244 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine kontrolden çıkarak tarlada yan yattı.

SADECE SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık personeli ile polis ekipleri sevk edildi. Kaza alanına gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak, kaza geçiren sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazaya görüntüleyen gazetecilere: Yayınlama lüksün yok

KAZAYI GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Kaza alanına gelen gazeteciler çekim yaptıkları sırada, olay yerinde bulunan bir kadın gazetecilere tepki göstererek, “Paylaşamazsın öyle bir lüksün yok senin” demesi üzerine gazeteciler, “Ben muhabirim haberimi yaparım” dedi. Söz konusu kadın, “Yapamazsın” diye çıkıştı. Kaza geçiren araç daha sonra çekici yardımı ile olduğu yerden kaldırıldı.