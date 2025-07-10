Kazı başladı: Tarih gün yüzüne çıkacak! "Anadolu’nun en eskisi..."

Termessos, bugün "Güllük" adını taşıyan Solymos Dağı’nın dorukları arasında, Anadolu’nun en eski halklarından Luwilerin soyundan gelen Solymler tarafından kurulmuş bir antik kent.

M.Ö. 333 yılında Termessos’u kuşatmak isteyen Büyük İskender’in, kentin sarp coğrafyası ve güçlü savunma yapısıyla karşılaşınca saldırıya geçmeden geri çekildiği tarihi kaynaklarda yer alıyor.

Orman içerisinde konumlanan ve aynı adı taşıyan Güllük Dağı Milli Parkı sınırlarında yer alan Termessos, gerek florası gerekse yaban hayatı ile adeta bir açık hava müzesi ve botanik bahçesini andırıyor, sadece tarihi değil, ekolojik yönüyle de dikkat çekiyor.

HER KÖŞESİ BİR KALINTI

Güllük Dağı Milli Parkı’nın kalbinde bulunan antik kentin kalıntıları, Yenicekahve yakınındaki Hellenistik surlarla başlıyor.

Tırmanışla ulaşılan kent içinde Hadrian Tapınağı, Gymnasium, agora, meclis binası, tiyatro, kanalizasyon şebekeleri ve lahitlerin yanı sıra sarnıçlar, kurucunun evi ve çeşitli tapınaklar da yer alıyor.

Alketas’a ait olduğu düşünülen M.Ö. 319 tarihli anıt mezar, Termessos’un askeri kimliğine dair önemli izler taşıyor.

Kazılar sadece mezar yapısı ile sınırlı değil. Bu yıl içinde kazı ekibi, nekropol yolunda ve su yapılarında da restorasyon ve temizlik çalışmaları yapacak.