Elazığ’da profesyonel bir balıkçı, Keban Baraj Gölü’nde 70 kiloluk turna balığı yakaladı.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 17:47
Keban Baraj Gölü'nde 70 kiloluk balık avladı
  • Elazığ’da balıkçı Bülent Suna, Keban Baraj Gölü'nde 70 kg'lık dev bir turna balığı yakaladı.
  • Balığı kıyıya çıkartıp fotoğrafını paylaşan Suna, sosyal medyada ilgi gördü.
  • Balığın büyüklüğü, kullanıcıların dikkatini çekti.

Elazığ’da profesyonel balıkçı Bülent Suna, Keban Baraj gölünde tam 70 kilogram ağırlığında dev bir turna balığı yakaladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yakaladığı balığı kıyıya çıkaran vatandaş, fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Balığın kişinin boyuna yakın olması, paylaşımı görenler arasında dikkat çekti.

