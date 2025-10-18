Keban Baraj Gölü'nde 70 kiloluk balık avladı

- Elazığ’da balıkçı Bülent Suna, Keban Baraj Gölü'nde 70 kg'lık dev bir turna balığı yakaladı.
- Balığı kıyıya çıkartıp fotoğrafını paylaşan Suna, sosyal medyada ilgi gördü.
- Balığın büyüklüğü, kullanıcıların dikkatini çekti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Elazığ’da profesyonel balıkçı Bülent Suna, Keban Baraj gölünde tam 70 kilogram ağırlığında dev bir turna balığı yakaladı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Yakaladığı balığı kıyıya çıkaran vatandaş, fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Balığın kişinin boyuna yakın olması, paylaşımı görenler arasında dikkat çekti.