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    Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'e gidiyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için yarın İzmir’e gideceği açıklandı.
    • İHA
    • 30.10.2020 - 22:13
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    Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'e gidiyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i telefonla aramıştı.

    Depremin meydana getirdiği hasar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Soyer'e geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

    İZMİR'E GİDİYOR

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, depremin merkez üssü İzmir'de incelemelerde bulunmak için yarın (31 Ekim 2020 Cumartesi) saat 12.00'de İzmir'de olacağı açıklandı.


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