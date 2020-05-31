CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarınının 7. yıl dönümünü Nazım Hikmet'in şiirlerinden alıntı yaparak kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarının 7’nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, Nazım Hikmet'in şiirlerinden alıntı yaptı.

Kılıçdaroğlu mesajında kendi sesiyle "Dalgaları karşılayan gemiler gibi, gövdemizle karanlıkları yara yara çıktık, rüzgarları en serin uçurumları en derin havaları en ışıklı sıra dağlara.

Arkamızda bir düşman gözü gibi karanlığın yolu. Önümüzde bakır taslar güneş dolu.

Dostların arasındayız! Güneşin sofrasında. Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele" mısralarını okuyarak Gezi Parkı olaylarının 7’nci yıl dönümünü kutladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gezi Parkı paylaşımı VİDEO



