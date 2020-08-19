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    Kıbrıs semalarında paraşüt eğitimi

    Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde paraşüt eğitimleri icra edildiğini duyurdu.
    • İHA
    • 19.08.2020 - 21:39
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    Kıbrıs semalarında paraşüt eğitimi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kara, hava ve deniz unsurları yurdun dört bir yanında ve sınır ötesi harekatlarla teröristleri yok etmeye, tehditleri ortadan kaldırmaya devam ediyor.

    Bu kapsamda operasyonlara hazır durumda olmak için eğitimler de sürdürülüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından eğitimlere ilişkin bir vide paylaşıldı.

    Kıbrıs semalarında paraşüt eğitimi VİDEO

    "BÜYÜK MORAL VE MOTİVASYON"

    Bakanlık hesabından yapılan paylaşımda, "KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı büyük bir moral ve motivasyon ile eğitimlerine devam ediyor. Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına ait uçak ile KKTC semalarında paraşüt eğitimleri icra edildi" ifadelerine yer verildi.

    Kıbrıs semalarında paraşüt eğitimi #1

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