CHP Lideri; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 6 Mayıs’ta idam edilişlerinin yıl dönümü nedeniyle mezar ziyaretinde bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında normal zamanda evden çıkmayan ve görüşmelerini video konferansla gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamlarının 48. yıl dönümü dolayısıyla evden çıktı.

Karşıyaka Mezarlığı'nda Deniz Gezmiş'in mezarı başında dua eden CHP Lideri'ne, kurmayları eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, duanın ardından mezarlara karanfil bıraktı.

Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı ViDEO

"ÜLKENİN VATANSEVER EVLATLARI"

Twitter'dan da bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "İdam sehpasındaki son sözü 'Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye' olan, bu ülkenin vatansever evlatlarını, Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı ve Hüseyin İnan'ı hasretle anıyorum. Unutmayın, vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır!" ifadelerini kullandı.